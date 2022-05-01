Torrent'in Avrupa hesapları

Galatasaray'in hocası Domenec Torrent kalan 4 maçın da kazanılması gerektiğini vurgulayarak "Tüm maçları kazanırsak tüm hedefimize ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 35. haftasında Galatasaray, bu akşam evinde Sivasspor ile mücadele edecek.

Sivasspor maçında sakatlığı bulunan Omar’ın yerine Boey, cezalı Marcao’nun yerine ise Alpaslan ile maça başlaması bekleniyor. Diğer taraftan ileri uçta ise Mostafa Mohamed’in forma giyeceği belirtildi.

"4 maçı kazanırsak bu hedefe ulaşabiliriz."

Karşılaşmanın son hazırlıklarını cumartesi günü yapan sarı-kırmızılı ekip, antrenman çıkışı Domenec Torrent ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşma yapan Torrent, "Bu kötü sezonun tesellisi Avrupa bileti olabilir. Bir şansımız var ve önümüzdeki 4 maçı kazanırsak bu hedefe ulaşabiliriz." şeklinde açıklamada bulundu.