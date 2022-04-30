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    Torrent'ten Babel raporu

    Torrent'ten Babel raporu

    Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in 1 sene daha takımda kalması gerektiği şeklinde rapor hazırladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 14:04
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    Yeni sezonda başkan kim olursa olsun takımda kalmak isteyen Domenec Torrent, yönetimi ikna etmek için raporunu hazırlamaya devam ediyor.

    Futbolcuları tek tek analiz eden İspanyol hoca, Pulgar ve Babel'in takımda kalması gerektiğinin altını çizdi.

    Torrent ten Babel raporu #1

    Babel kalsın dedi

    Taraftarlar tarafından sıkça eleştirilen Hollandalı oyuncunun 1 sene daha takımda kalması gerektiğini söyleyen İspanyol hocanın takımdaki geleceği de belirsiz.

    İki başkan adayının da çalışmayı düşünmediği Torrent, yaptığı raporlarla bu durumu tersine çevirmeyi umuyor.

    Torrent ten Babel raporu #2


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