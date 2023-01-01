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Tottenham - Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
- 01.01.2023 - 10:53
Dünya Kupası arasından sonra İngiltere Premier Lig 18. hafta heyecanıyla devam ediyor. Bu hafta Tottenham, Aston Villa'yı ağırlayacak.
Tottenham, son maçında Brentford ile karşı karşıya geldi. 2-2'lik skorla berabere kalan Tottenham, 30 puanla 5. sırada yer alıyor.
Aston Villa ise son maçında Liverpool ile karşı karşıya geldi. 3-1'lik skorla mağlup olan Aston Villa ligde 18 puanla 12. sırada yer alıyor.
Futbolseverler heyecanlı maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte Tottenham - Aston Villa maçının detayları ve muhtemel 11'ler...
Tottenham - Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda?
Premier Lig Tottenham - Aston Villa maçı bugün saat 17:00'de başlayacak. Maç, beIN Sports ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Doherty, Hojbjerg, Bissouma, Perisiç; Kulusevski, Kane, Son.
Aston Villa: Martinez; Nakit, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Luiz; Buendia, Watkins, Bailey.