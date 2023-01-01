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    Tottenham - Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Tottenham, Aston Villa'yı konuk edecek. Futbolseverler heyecanlı karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı.
    • 01.01.2023 - 10:53
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    Tottenham - Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    Dünya Kupası arasından sonra İngiltere Premier Lig 18. hafta heyecanıyla devam ediyor. Bu hafta Tottenham, Aston Villa'yı ağırlayacak.

    Tottenham, son maçında Brentford ile karşı karşıya geldi. 2-2'lik skorla berabere kalan Tottenham, 30 puanla 5. sırada yer alıyor.

    Aston Villa ise son maçında Liverpool ile karşı karşıya geldi. 3-1'lik skorla mağlup olan Aston Villa ligde 18 puanla 12. sırada yer alıyor.

    Futbolseverler heyecanlı maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte Tottenham - Aston Villa maçının detayları ve muhtemel 11'ler...

    Tottenham - Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda?

    Premier Lig Tottenham - Aston Villa maçı bugün saat 17:00'de başlayacak. Maç, beIN Sports ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak.

    Muhtemel 11'ler

    Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Doherty, Hojbjerg, Bissouma, Perisiç; Kulusevski, Kane, Son.

    Aston Villa: Martinez; Nakit, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Luiz; Buendia, Watkins, Bailey.

    Tottenham - Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? #1


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