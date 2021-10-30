Tottenham, Kim Min-Jae'yi izliyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Fenerbahçe'nin genç stoperi Kim Min-Jae için scoutlarını görevlendirdi.

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi son dakika transfer gelişmesi yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin kilit isimlerinden olan Kim Min-Jae'nin Premier Lig devi Tottenham tarafından yakından takip edildiği ortaya çıktı.

SCOUTLAR GÖNDERİLDİ

Sarı-lacivertlilerden önce de Kim’i takip eden Tottenham, transfer için çabasını sürdürüyor. Kadrosunda Güney Koreli yıldız Heung Min Son’u da bulunduran Londra temsilcisi, Uzakdoğu’daki başarısını artırmak istiyor.

Son sayesinde başta ülkesi olmak üzere Asya ülkelerinde dikkat çeken Tottenham, Kim hamlesini bu açıdan da önemsiyor. Kim’in Fenerbahçe’de maçları takip edilirken, performansı düzenli olarak izleniyor.

FENERBAHÇE 3 MİLYON EURO ÖDEDİ

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Güney Koreli savunmacı, sarı-lacivertliler ile 2025'e kadar sözleşme imzaladı. Süper Lig devi, Kim transferi için Çin Kulübü BJ Guoan'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

11 MAÇA ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerin genç savunmacısı şu ana kadar savunmada gösterdiği istikrarlı performansla dalga geçti. Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olmasına rağmen Kim, 11 maçlık süreçte takıma karşı bir uyum sorunu yaşamadı.