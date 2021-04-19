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    Tottenham, Mourinho ile yollarını ayırdı

    Tottenham, Mourinho ile yollarını ayırdı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 12:25
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 13:12
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    Premier Lig'de hayal kırıklığı yaratarak ilk 4 dışında kalan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Tottenham'da, Jose Mourinho dönemi sona erdi.

    KÖTÜ GİDİŞAT SONU OLDU

    Tottenham yönetimi, bu sabah saatlerinde Mourinho ile bir görüşme yaptı ve Portekizli teknik adam ile yola devam edilmeyeceği kararını iletti.

    Resmi sayfasından da konuyla ilgili açıklama yapan Premier Lig ekibi, Mourinho ve ekibiyle yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

    Tottenham, Mourinho ile yollarını ayırdı #1

    Tottenham, Mourinho ile yollarını ayırdı #2

    TAZMİNATI 40 MİLYON EURO

    Şu ana kadar görevine son verilen takımlardan 125 milyon euro tazminat alan Jose Mourinho, Tottenham'dan da 40 milyon euro tazminat alacak.

    BUGÜNE KADAR ALDIĞI TAZMİNATLAR

    2007 Chelsea: 21 milyon euro

    2012 Real Madrid: 20 milyon euro

    2015 Chelsea: 15 milyon euro

    2019 Man Utd: 17 milyon euro

    2021 Tottenham: 40 milyon euro

    Tottenham, Mourinho ile yollarını ayırdı #3

    DELE ALLI DETAYI

    Takımın tecrübeli futbolcularından Dele Alli, önceki gün yaptığı canlı yayında kendisine "Mourinho'nun gitmesi gerekiyorsa şapkana dokun." diyen takipçisine şapkasına dokunarak yanıt vermişti.

    Tottenham, Mourinho ile yollarını ayırdı #4

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