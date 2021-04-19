Tottenham, Mourinho ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

Premier Lig'de hayal kırıklığı yaratarak ilk 4 dışında kalan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Tottenham'da, Jose Mourinho dönemi sona erdi.

KÖTÜ GİDİŞAT SONU OLDU

Tottenham yönetimi, bu sabah saatlerinde Mourinho ile bir görüşme yaptı ve Portekizli teknik adam ile yola devam edilmeyeceği kararını iletti.

Resmi sayfasından da konuyla ilgili açıklama yapan Premier Lig ekibi, Mourinho ve ekibiyle yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

TAZMİNATI 40 MİLYON EURO

Şu ana kadar görevine son verilen takımlardan 125 milyon euro tazminat alan Jose Mourinho, Tottenham'dan da 40 milyon euro tazminat alacak.

BUGÜNE KADAR ALDIĞI TAZMİNATLAR

2007 Chelsea: 21 milyon euro

2012 Real Madrid: 20 milyon euro

2015 Chelsea: 15 milyon euro

2019 Man Utd: 17 milyon euro

2021 Tottenham: 40 milyon euro

DELE ALLI DETAYI

Takımın tecrübeli futbolcularından Dele Alli, önceki gün yaptığı canlı yayında kendisine "Mourinho'nun gitmesi gerekiyorsa şapkana dokun." diyen takipçisine şapkasına dokunarak yanıt vermişti.