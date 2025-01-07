Tottenham'da Heung-min Son'un sözleşmesi uzatıldı

Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, transferde adı Türk kulüpleriyle de anılan 32 yaşındaki Güney Koreli futbolcu Heung-min Son'un sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Heung-min Son'un sözleşmesini uzatma opsiyonunu kullandığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz; sözleşme artık 2026 yazına kadar sürecek." denildi.

AÇIKLAMADA SON'A ÖVGÜ

Açıklamada, "Ağustos 2015'te kulübe katılan 32 yaşındaki Son, bizimle geçirdiği süre boyunca global bir yıldız ve Tottenham Hotspur için modern zamanların harika bir oyuncusu oldu." ifadesi kullanıldı.

Güney Koreli futbolcu, Tottenham'da bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 23 maçta 7 gol, 6 asist kaydetti.