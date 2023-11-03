Tottenham'dan Tanguy Ndombele açıklaması! Erken bir fesih mümkün değil Fazla kiloları olduğu nedeniyle Galatasaray'da Tanguy Ndombele'nin devre arasında sözleşmesinin feshedilebileceği ileri sürülmüştü. Tottenham teknik heyet sorumlusu Johan Lange ise erken bir fesihin mümkün olmadını söyledi.

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan ve Devler Ligi'ne katılım hakkı kazanan Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu birçok yıldız futbolcuyla güçlendirmişti.

Bu isimler arasında ise bonservisi İngiliz takımı Tottenham'da bulunan Tanguy Ndombele de yer aldı.

Beklentilerin uzağında kaldı

Geçen sezonu kiralık olarak Serie A ekibi Napoli'de geçiren Fransız orta sahayı sarı-kırmızılılar, transfer döneminin bitmesine az bir süre kala satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

Geldiği günden bu yana bir türlü beklenilen performansı sergileyemeyen yıldız oyuncunun, fazla kiloları sebebiyle Okan Buruk'un eleştirisini aldığı ve ocak ayında sözleşmesinin feshedileceği öne sürülmüştü.

Öte yandan İspanyol basını Ndombele'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan maç sonrası takım otelinee hamburger sipariş ettiğini iddia etmişti.

"Erken bir fesih mümkün değil"

Çıkan bu iddialar sonrasında ise Tottenham teknik heyet sorumlusu Johan Lange, The Athletic'e yaptığı açıklamada Tanguy Ndombele konusuna açıklık getirdi.

The Athletic'e konuşan Johan Lange, Tangut Ndombele'nin Türkiye'de hayal kırıklığı yarattığını fakat erken bir feshin mümkün olmadığını belirtti.

Johan Lange, şu sözleri sarf etti:

Galatasaray'ın bu yola başvuracağı inandırıcı haberlere rağmen erken bir fesih mümkün değil. Bu yüzden işleri tersine çevirmek Ndombele'ye düşecek. Bunu yapıp yapamayacağından pek çok kişi şüphe duyacak ama işin bir diğer tarafı da Ndombele'nin kas sakatlığından muzdarip olması ve daha iyi bir form yakalamak için ilk kez kişisel bir antrenörle çalışmaya başlaması.

Gol veya asist yapamadı

Galatasaray'da şu ana kadar gol veya asist katkısı yapamayan 26 yaşındaki Ndombele, çıktığı 7 maçta yalnızca 123 dakika sahada kalabildi.