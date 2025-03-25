Toulouse FC antrenörleri, minik Samsunspor oyuncularıyla idmana çıktı

İHA

Samsunspor ile Toulouse FC arasında yapılan iş birliği kapsamında Toulouse Futbol Gelişim Direktörü Remy Loret, Toulouse U13-U15 yaş grupları Teknik Koordinatörü ve aynı zamanda U15 Teknik Sorumlusu Ludovic Graugnard, Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Akademi Teknik Koordinatörü Cedric Cattenoy, Akademi Koordinatörü Savaş Serdar ve akademi antrenörleri bir araya geldi.

BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri’nde Samsunspor U13 takımıyla teknik çalışmalar gerçekleştiren Toulouse ekibi, ardından otelde teorik sunumlar yaptı.

Ziyarette, 2024-2025 futbol sezonu kapsamında Toulouse FC ile Samsunspor arasında stratejik, teknik ve yönetsel alanlarda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.