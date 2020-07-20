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    Toulouse'un yeni başkanı Comolli oldu

    Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, hisseleri ABD'li bir yatırım şirketi tarafından alınan Toulouse'un yeni başkanı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 12:41
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    Toulouse'un yeni başkanı Comolli oldu

    Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç tarafından futbolun başına getirilen Damien Comolli, yaptırdığı transferlerle alınan başarısız sonuçlarda büyük pay sahibi olmuştu.

    16 Ocak tarihinde taraftarların baskısına dayanamayıp istifa eden Fransız futbol adamı, bir süredir boştaydı. Damien Comolli, bu kez kulüp başkanı olduğu öğrenildi.

    Toulouse'un yeni başkanı Comolli oldu #1

    TOYLOUSE'UN YENİ BAŞKANI OLDU

    Fransa Ligue 1'de sezonu son sırada tamamlayarak küme düşen Toulouse'un hisselerinin yüzde 85'inin bir süredir satılacağı biliniyordu.

    Amerikalı yatırım grubu RedBird Capital tarafından satın alınan Fransız ekibinin yeni başkanı ise tanıdık bir isim oldu.

    Damien Comolli Toulouse'un başkanlık koltuğuna getirildi.

    Toulouse'un yeni başkanı Comolli oldu #2

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