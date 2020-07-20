Toulouse'un yeni başkanı Comolli oldu

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, hisseleri ABD'li bir yatırım şirketi tarafından alınan Toulouse'un yeni başkanı oldu.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç tarafından futbolun başına getirilen Damien Comolli, yaptırdığı transferlerle alınan başarısız sonuçlarda büyük pay sahibi olmuştu.

16 Ocak tarihinde taraftarların baskısına dayanamayıp istifa eden Fransız futbol adamı, bir süredir boştaydı. Damien Comolli, bu kez kulüp başkanı olduğu öğrenildi.

TOYLOUSE'UN YENİ BAŞKANI OLDU

Fransa Ligue 1'de sezonu son sırada tamamlayarak küme düşen Toulouse'un hisselerinin yüzde 85'inin bir süredir satılacağı biliniyordu.

Amerikalı yatırım grubu RedBird Capital tarafından satın alınan Fransız ekibinin yeni başkanı ise tanıdık bir isim oldu.

Damien Comolli Toulouse'un başkanlık koltuğuna getirildi.