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    Trabzon basını: Fenerbahçe maçında Abdullah Avcı olabilir

    Son dönemde oynanan kötü futbol ve üst üste puan kayıpları Trabzonspor yönetiminin sabrını taşırdı. Yerel basında yer alan haberlere göre Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları Abdullah Avcı ile görüşüyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2020 - 12:35
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    Trabzon basını: Fenerbahçe maçında Abdullah Avcı olabilir

    Başakşehir karşısında ortaya konan kötü futbol ve alınan mağlubiyet Trabzonspor'da sabırları taşırdı.

    Maçın bitiminde bir araya gelen bordo-mavili yönetim, ortaya konan kötü futbolun faturasını teknik direktör Eddie Newton’a kesti.

    İngiliz hocanın, maç boyunca kenar yönetiminde etkisiz kaldığı görüşüne karar veren yöneticilerin, teknik operasyon kararı aldıkları belirtildi.

    Trabzon basını: Fenerbahçe maçında Abdullah Avcı olabilir #1

    FENERBAHÇE MAÇINDA AVCI ÇIKACAK

    Trabzon basınında yer alan haberlere göre; kurmaylar, sezon başında da gündeme gelen Abdullah Avcı ile teması geçti.

    Yine aynı kaynaklardaki bilgilere göre, Avcı, kısa sürede Trabzon’a gelecek ve imzayı attıktan sonra iş başı yapacak. Büyük bir aksilik yaşanmaması halinde de Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maça Abdullah Avcı yönetiminde çıkacak.

    Öte yandan şu sıralar bir takım çalıştırmayan Abdullah Avcı yayıncı kuruluşta yorumculuk yapıyor.

    Trabzon basını: Fenerbahçe maçında Abdullah Avcı olabilir #2

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