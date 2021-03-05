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    Trabzon basını: Kasket ruhu asla pes etmez

    Şampiyonluk yarışındaki 4 takımdan biri olan Trabzonspor'da yerel basın da Kasımpaşa galibiyetinin ardından bordo-mavili takıma destek çıktı. Yerel gazeteler "Yıkılmadık, ayaktayız" mesajı verdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2021 - 14:46
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    Trabzon basını: Kasket ruhu asla pes etmez

    Süper Lig'in 28’inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1'lik skorla yendi.

    Kentte yayımlanan yerel gazeteler, bu galibiyetle bordo-mavili takımın zirve yarışından kopmayacağını gösterdiğini vurguladı, Fenerbahçe yenilgisinin yarasının Kasımpaşa galibiyetiyle sarıldığını kaydetti.

    Trabzon basını: Kasket ruhu asla pes etmez #1

    "YIKILMADIK AYAKTAYIZ"

    Karadeniz Gazetesi, "Kral geri döndü; Kasımpaşa’yı İstanbul’da Fırtına’ya tuttuk, bizi yarıştan uzaklaştırmak isteyenlere en güzel cevabı verdik”,

    Günebakış Gazetesi, "Bordo-mavililer, Fenerbahçe yenilgisinin yarasını Kasımpaşa galibiyetiyle sardı; Trabzon zirveyi bırakmaz”,

    Taka Gazetesi, “Karadeniz Fırtınası yılmadı, İstanbul’da çok kritik bir galibiyetle yeniden yüzünü zirveye döndü; Kasket ruhu asla pes etmez”,

    Kuzey Ekspres Gazetesi, “Geçen hafta hakeme takılan Trabzonspor, deplasmandan 3 puan çıkardı; Zirve takibine devam! Durduramayacaksınız”,

    Karadeniz’de Sonnokta Gazetesi, “Kirli oyunlarla Trabzonspor’u bitirmeye çalışan karanlık tiplere en güzel cevap Kasımpaşa maçında Djaniny ve Bakasetas’ın golleriyle verildi; Yıkılmadık ayaktayız” başlıklarını kullandı.

    Trabzon basını: Kasket ruhu asla pes etmez #2

    Trabzon basını: Kasket ruhu asla pes etmez #3

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