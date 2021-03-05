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Trabzon basını: Kasket ruhu asla pes etmez

Trabzon basını: Kasket ruhu asla pes etmez

Şampiyonluk yarışındaki 4 takımdan biri olan Trabzonspor'da yerel basın da Kasımpaşa galibiyetinin ardından bordo-mavili takıma destek çıktı. Yerel gazeteler "Yıkılmadık, ayaktayız" mesajı verdi.