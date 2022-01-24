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    Trabzon basınında şampiyonluk sesleri

    Lider Trabzonspor'un deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından yerel basında şampiyonluk manşetleri atıldı.
    • AA
    • 24.01.2022 - 12:29
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    Trabzon basınında şampiyonluk sesleri

    Lider Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından, Trabzon'da yayımlanan yerel gazetelerde şampiyonluk söylemleri daha da arttı.

    Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımın adım adım şampiyonluğa yaklaştığını belirtti.

    Trabzon basınında şampiyonluk sesleri #1

    YEREL BASINDA ŞAMPİYONLUK SESLERİ

    Günebakış Gazetesi "Şampiyonluk geliyor", Karadeniz Gazetesi "Selam durun şampiyona", Kuzey Ekspres Gazetesi "Şampiyon geri döndü", Karadeniz Son Nokta Gazetesi "Şampiyonluğa Koşmak Ne Saray", Taka Gazetesi de "Cim-Bom Boom" başlıklarını attı.

    Trabzon basınında şampiyonluk sesleri #2

    Trabzon basınında şampiyonluk sesleri #3


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