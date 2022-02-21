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    Trabzon basınından şampiyonluk başlıkları

    Trabzon basınından şampiyonluk başlıkları

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek liderliğini sürdürürken, kentte yayımlanan yerel gazeteler şampiyonluk manşetleri attı.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 13:19
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    Süper Lig'in 26. haftasında 63 puanla ilk sırada yer alarak bir maç eksiği olan en yakın rakibi Konyaspor'un 14 puan önünde bulunan bordo-mavililer, şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.

    Kentte yayımlanan Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımı şampiyon gibi yazdı.

    "YORMAYIN, KUPAMIZI VERİN"

    Karadeniz Gazetesi "2021-2022 futbol sezonu dün itibarıyla sona erdi, Şampiyon Trabzonspor, Yormayın bizi verin kupamızı", Karadeniz'de Günebakış Gazetesi "Şampiyon gibi", Taka Gazetesi "Eze eze yıka yıka şampiyon" başlıklarını atarken Kuzey Ekspres Gazetesi "Trabzonspor, geri sayım başlattı", Karadeniz Son Nokta Gazetesi "Allahım bitmesin bu rüya" başlığıyla maç haberlerini okuyucularına aktardı.

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