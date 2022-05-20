Ankaragücü bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı

Bu sezon 1.Lig'de çok iyi bir performans sergileyerek Süper Lig'e yükselen Ankaragücü takımının taraftarları, ekibin bayrağını İstanbul Boğazı'na astı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Trabzonspor'un zaferi ile sona ererken 1. Lig'de de bir üst lige çıkma heyecanı devam ediyor.

1. Lig'de bu sezon gösterdiği performansla ve oynadığı futbolla büyük bir başarıya imza atan Ankaragücü, bir yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Ankaragücü bayrağı Boğaz'da

Büyük zafer, tüm sarı-lacivertli taraftarlarca kutlanırken bu sabah İstanbul Boğazı'na asılan Ankaragücü bayrağı, vatandaşların dikkatini çekti ve sosyal medyada paylaşıldı.





Trabzonspor da bayrak asmıştı

Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un da bayrağı İstanbul Boğazı'na asılmıştı.