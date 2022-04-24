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    Trabzon için uçak biletleri tükendi

    Trabzon için uçak biletleri tükendi

    Bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk maçı olacak Antalyaspor mücadelesi öncesinde Trabzon'a akın etmeye başladı. Şehre giden uçak biletleri şimdiden tükendi.
    • 24.04.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 12:41
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    Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor 1 puan alması halinde şampiyonluğunu resmen ilan edecek.

    Dünyanın dört bir yanından Trabzon'a gitmek için harekete geçen binlerce taraftar, şimdiden uçak biletlerini tüketti.

    Ek sefer konulması bekleniyor

    Şu an için havayolu şirketlerinde 29 Nisan ve 30 Nisan tarihleri için Trabzon'a gitmek adına birçok bölgeden uygun bilet bulunmazken, bordo-mavili taraftarların yoğun talebi üzerine ilerleyen günlerde Trabzon'a ek seferlerin konulması bekleniyor.

    Trabzon için uçak biletleri tükendi #1

    Taraftar heyecanlı

    Binlerce taraftar şampiyonluğu Trabzon'da kutlamak adına büyük bir heyecan duyarken, bordo-mavililerin haftaya Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçta hem şehrin hem de tribünlerin karnaval havasına bürünmesi bekleniyor.

    Trabzon için uçak biletleri tükendi #2


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