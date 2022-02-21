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    Trabzon şampiyonluk havasına girdi

    Trabzon şampiyonluk havasına girdi

    Süper Lig'de en yakın rakibine 14 puan fark atan Trabzonspor'da şehir de tam manasıyla bayram yerine döndü.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 13:13
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    Süper Lig'de 26. hafta sona ererken Trabzonspor, en yakın rakibi Konyaspor'a 14 puan fark atmış durumda.

    1 maçı eksik olan Konyaspor son dönemde bir gerileme yaşarken bordo-mavililer, Alanyaspor'a 4 gol atarak liderliğini pekiştirdi.

    "O SENE BU SENE"

    Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Twitter hesabından paylaştığı videoyla şehirdeki bazı trafik lambalarına "O sene bu sene" yazdıklarını gösterdi. Yeşil ışıkta kupa emojisi olması da dikkat çekti.

    Trabzon şampiyonluk havasına girdi #1

    Trabzon şampiyonluk havasına girdi #2

    Trabzon şampiyonluk havasına girdi #3


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