Trabzon yerel basını: Sefiller'i Vitor Hugo da kurtaramadı

Trabzon yerel basını, Trabzonspor'un Adana Demirspor'a yenilerek Türkiye Kupası'na veda etmesini sert bir dille eleştirdi.

Trabzonspor, Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.

VITOR HUGO'NUN 2 GOLÜ YETMEDİ

Bordo-mavililer, Vitor Hugo'nun golleriyle maçı uzatmalara götürmeyi başarırken (2-2), 120 dakikada sonunda da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-3 yenilen Karadeniz ekibi, kupaya veda etti.

Son şampiyonun henüz 5. turda elenmesi ise Trabzon yerel basınını bir hayli kızdırdı.

Karadeniz gazetesi, Victor Hugo tarafından yazılan tarihi 'Sefiller' romanına atıfta bulunarak "Sefiller'i Vitor Hugo da kurtaramadı" manşetini attı.

İSTİFA SESLERİ

Diğer taraftan geçtiğimiz sezon kaybedilen şampiyonluğun ardından bu sezona da iyi başlayamayan Karadeniz ekibinde istifa sesleri yükselmeye başladı.

Taraftarlar, sosyal medyada başkan Ahmet Ağaoğlu'nun daha önce yaptığı ‘Başarısızlığı hissedersem bir dakika görevde durmam' sözlerini hatırlatıp yönetimi istifaya davet etti.