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- Trabzon'a gelen Fenerbahçe kafilesine sözlü sataşma
Trabzon'a gelen Fenerbahçe kafilesine sözlü sataşma
- İHA
- 17.10.2021 - 02:39
- Güncelleme : 17.10.2021 - 03:03
Süper Lig’in 9. haftasında Medical Park Stadyumu’nda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe havayolu ile kente geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla 18.30 sıralarında Trabzon’a gelen sarı-lacivertli takım için havaalanında geniş güvenlik önlemleri alındı.
FENERBAHÇE KAFİLESİ AKÇAABAT'TA
Güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanında bekleyen otobüse binen sarı-lacivertli takım daha sonra konaklayacağı Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü mahallesindeki otele hareket etti.
"BURASI TRABZON, RİZE DEĞİL"
Fenerbahçe kafilesinin otobüsten inişi esnasında bir vatandaş, "Burası Trabzon, Rize değil" şeklinde tepki gösterdi.
Trabzon'a gelen Fenerbahçe kafilesine sözlü sataşma - Video
KAFİLEDEKİLERDEN TEPKİ: "TERBİYESİSZLİK YAPMA"
Polis ekipleri tarafından otel bölgesinden uzaklaştırılmaya çalışılan vatandaşa Fenerbahçe kafilesinde yer alanlar, "Terbiyesizlik yapma işine bak" yanıtını verdi.
OTEL BÖLGESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Otel bölgesinde de geniş güvenlik önlemleri alınırken, sarı-lacivertli takım otelde maç saatini beklemeye başladı.