Haberler

Futbol Haberleri

Trabzon'a gelen Fenerbahçe kafilesine sözlü sataşma

Trabzon'a gelen Fenerbahçe kafilesine sözlü sataşma

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe takımı havayolu ile Trabzon'a gelirken, bir taraftar sözlü sataşmada bulununca kafiledekiler karşılık verdi.