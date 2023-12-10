İHA
Trabzon'da bugün gerçekleşen Arsinspor-Çayelispor maçının 90. dakikasında yaşanan tartışmalı penaltı kararı, saha içinde gerilime neden oldu.
Penaltı tartışması kavgaya dönüştü
Çayelispor, Trabzon'da Arsinspor'a karşı 1-0 önde olduğu maçta, 90. dakikada meydana gelen tartışmalı penaltı pozisyonu sonrasında olaylar kısa sürede kontrolden çıktı.
İki takımın oyuncuları birbirine girdi
Takımlar arasında neredeyse tüm oyuncuların karıştığı kavga, teknik ekip ve yöneticilerin müdahalesine rağmen hızla büyüdü.
Kavga sonucunda maç, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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