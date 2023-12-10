Trabzon'da Bölgesel Amatör Lig maçında kavga Arsinspor ile Çayelispor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakasında, penaltı kararı sonrası kavga çıktı.

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İHA

Trabzon'da bugün gerçekleşen Arsinspor-Çayelispor maçının 90. dakikasında yaşanan tartışmalı penaltı kararı, saha içinde gerilime neden oldu.

Penaltı tartışması kavgaya dönüştü

Çayelispor, Trabzon'da Arsinspor'a karşı 1-0 önde olduğu maçta, 90. dakikada meydana gelen tartışmalı penaltı pozisyonu sonrasında olaylar kısa sürede kontrolden çıktı.

İki takımın oyuncuları birbirine girdi

Takımlar arasında neredeyse tüm oyuncuların karıştığı kavga, teknik ekip ve yöneticilerin müdahalesine rağmen hızla büyüdü.

Kavga sonucunda maç, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)