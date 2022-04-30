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Trabzon'da çifte bayram atmosferi
Gazeteci Adem Metan, kutlamaların yapılacağı Trabzon Meydanı'ndaki son durumu Ensonhaber okurlarına aktardı.
- Haber Merkezi
- 30.04.2022 - 14:39
Süper Lig'de uzun süren şampiyonluk hasretini sona erdirmeye hazırlanan Trabzonspor'da şehirde de adeta çifte bayram coşkusu var.
Dünyanın birçok yerinden gelen taraftarlar şampiyonluğu beklerken Gazeteci Adem Metan da kent meydanından bağlantılarla atmosferi hissettiriyor.
Futbolcular da meydana bekleniyor
Antalyaspor maçından 1 puanın alınması halinde futbolcuların da taraftarların yanına gelmesinin beklendiğini aktaran Metan, kutlamaların yapılacağı alandaki muhteşem atmosferi de kamerasıyla gözler önüne serdi.
İşte o anlar...
Şampiyonluğun kutlanacağı Trabzon Meydanı'nda son durum - İZLE