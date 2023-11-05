Trabzon'da Fenerbahçe galibiyeti kutlandı Trabzon'da bordo-mavili taraftarlar, 3-2'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından sevinç gösterilerinde bulundu.

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AA

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Sarı-lacivertliler, bu mağlubiyet ile liderlik koltuğunu da Galatasaray'a kaptırmış oldu.

Ayrıca Fenerbahçe, bu mağlubiyet ile 26 yıl sonra evinde Trabzonspor'a karşı kaybetmiş oldu.

Trabzon'da kutlama

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından Atatürk Alanı'nda toplanan taraftarlar, ellerinde Trabzonspor bayrakları ve meşalelerle galibiyeti kutladı.

"Şampiyon Trabzonspor" tezahüratlarında bulunup marşlar söyleyen taraftarlar, müzik eşliğinde kolbastı oynadı. Bazı taraftarlar da konvoyla şehir turu atarak sevinç gösterilerine ortak oldular.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)