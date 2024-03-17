Trabzon'da İsmail Kartal'a yabancı madde geldi Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 15. dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde isabet etti.

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Süper Lig'in 30. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Ligde üçüncülüğü hedefleyen Trabzonspor ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Akyazı Stadyumu'nda oynanan bu kritik müsabakanın ilk yarısından ise tansiyon yükseldi.

Fenerbahçe'nin Fred ile 13. dakikada bulduğu golün ardından tribünden yabancı maddeler atıldı.

Yabancı madde İsmail Kartal'a geldi

Bordo-mavili taraftarların attığı bu cisimler Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a isabet etti.

Yaşananların ardından ise Fenerbahçe sağlık ekibi tecrübeli teknik adamın kafasına ve boynuna buz tedavisi uyguladı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)