Trabzonspor deplasmanda konuk olduğu Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Şehirde kutlamalar şimdiden başladı.

Trabzonspor, Süper Ligin 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u deplasmanda 3-1’lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer ligin son 4 haftasına girilirken en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 11 puanlık farkı da korumuş oldu.

1 puan şampiyonluğa yetiyor

Önümüzdeki haftalarda 1 puan alması durumunda şampiyonluğu resmen ilan edecek Trabzonspor’da taraftarlar galibiyet sevincini kutlamak için Meydan’a akın etti.

Trabzon'da kutlamalar başladı İZLE



Trabzonlular galibiyeti kutladı

Trabzon Meydan’da kurulan stantta galibiyeti kutlayan Trabzonsporlu taraftarlar, doyasıya coşku yaşadı.