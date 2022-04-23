Petrol
106.2
-1.97%
Euro
15.92
-0.17%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
915.67
-0.75%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
590.393
0.46%
BTXN Coin
25.90
-6.86%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C
    Trabzon'da kutlamalar başladı

    Trabzon'da kutlamalar başladı

    Trabzonspor deplasmanda konuk olduğu Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Şehirde kutlamalar şimdiden başladı.
    • 23.04.2022 - 23:16
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 23:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Trabzonspor, Süper Ligin 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u deplasmanda 3-1’lik skorla mağlup etti.

    Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer ligin son 4 haftasına girilirken en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 11 puanlık farkı da korumuş oldu.

    1 puan şampiyonluğa yetiyor

    Önümüzdeki haftalarda 1 puan alması durumunda şampiyonluğu resmen ilan edecek Trabzonspor’da taraftarlar galibiyet sevincini kutlamak için Meydan’a akın etti.

    Trabzon'da kutlamalar başladı İZLE

    Trabzonlular galibiyeti kutladı

    Trabzon Meydan’da kurulan stantta galibiyeti kutlayan Trabzonsporlu taraftarlar, doyasıya coşku yaşadı.

    Trabzon da kutlamalar başladı #1

    Trabzon da kutlamalar başladı #2


    İlginizi Çekebilir

    The Times, Türkiye üzerinden algı yapmaya çalıştı
    Dünya

    The Times, Türkiye üzerinden algı yapmaya çalıştı

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Şişli’de, kahve kamuflajlı bonzai taşıyan şahıs tutuklandı
    3. Sayfa

    Şişli’de, kahve kamuflajlı bonzai taşıyan şahıs tutuklandı

    Görüş Bildir