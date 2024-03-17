Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutladı.
Bu sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi.
Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı.
Fenerbahçeli futbolcular olayların ardından soyunma odasına doğru gitti.
Livakovic, yumruk yedi
Çıkan olaylar sırasında ise ortaya çıkan iki an sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçeli futbolcuların soyunma odasına gittiği sırada bir Trabzonspor taraftarı, sarı-lacivertli kaleci Dominik Livakovic'e yumruk attı.
Batshuayi'den dönen tekme
Bu anların yaşandığı sırada ise Fenerbahçe'nin galibiyet golünü atan Michy Batshuayi, Trabzonsporlu bir futbolsevere uçan tekme attı. Yaşanan bu anlar sosyal medyada çokça konuşuldu.
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