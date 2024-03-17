Trabzon'da olay: Livakovic'e yumruk atıldı, Batshuayi dönen tekme attı Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından saha karıştı. Sarı-lacivertli takımın kalecisi Dominik Livakovic'e yumruk atılması ve Michy Batshuayi'nin taraftara dönen tekme atması sosyal medyada gündem oldu.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutladı.

Bu sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi.

Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı.

Fenerbahçeli futbolcular olayların ardından soyunma odasına doğru gitti.

Livakovic, yumruk yedi

Çıkan olaylar sırasında ise ortaya çıkan iki an sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçeli futbolcuların soyunma odasına gittiği sırada bir Trabzonspor taraftarı, sarı-lacivertli kaleci Dominik Livakovic'e yumruk attı.

Batshuayi'den dönen tekme

Bu anların yaşandığı sırada ise Fenerbahçe'nin galibiyet golünü atan Michy Batshuayi, Trabzonsporlu bir futbolsevere uçan tekme attı. Yaşanan bu anlar sosyal medyada çokça konuşuldu.