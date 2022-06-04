Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
492.784
-1.87%
BTXN Coin
12.11
-1.46%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C
    Trabzon'da şampiyonluk merdiveni

    Trabzon'da şampiyonluk merdiveni

    Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1 Nolu Beşirli Mahallesi'nde 46 basamaklı merdiveni önce onardı, ardından da bordo-mavi renklere boyadı.
    • 04.06.2022 - 12:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da sevinç yaşanmaya devam ediyor.

    Birçok ilde ve yurt dışında yapılan kutlamalar hala devam ederken Trabzon Büyükşehir Belediyesi de taraftarlara bir sürpriz hazırladı.

    Merdiven bordo-maviye boyandı

    Belediyeye bağlı ekipler, 1 Nolu Beşirli Mahallesi'nde 46 basamaklı merdiveni önce onardı, ardından da bordo-mavi renklere boyadı.

    Merdivene camianın önemli profillerinin isimlerinin yazıldığı görülürken, şampiyonluk kupasının da bir motifinin çizilmesi dikkat çekti.

    Trabzon da şampiyonluk merdiveni #1


    İlginizi Çekebilir

    Su için hayatını riske attı
    Dünya

    Su için hayatını riske attı

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    'Rusya, Ukrayna’ya ait olan buğdayları çalıyor'
    Gündem

    'Rusya, Ukrayna’ya ait olan buğdayları çalıyor'

    Görüş Bildir