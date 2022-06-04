Trabzon'da şampiyonluk merdiveni

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1 Nolu Beşirli Mahallesi'nde 46 basamaklı merdiveni önce onardı, ardından da bordo-mavi renklere boyadı.

2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da sevinç yaşanmaya devam ediyor.

Birçok ilde ve yurt dışında yapılan kutlamalar hala devam ederken Trabzon Büyükşehir Belediyesi de taraftarlara bir sürpriz hazırladı.

Merdiven bordo-maviye boyandı

Belediyeye bağlı ekipler, 1 Nolu Beşirli Mahallesi'nde 46 basamaklı merdiveni önce onardı, ardından da bordo-mavi renklere boyadı.

Merdivene camianın önemli profillerinin isimlerinin yazıldığı görülürken, şampiyonluk kupasının da bir motifinin çizilmesi dikkat çekti.



