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    Trabzon'da taraftar maç bitmeden sahaya indi

    Trabzon'da taraftar maç bitmeden sahaya indi

    2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor olurken maç bitmeden sahaya inen seyirciler futbolculara ve hakemlere zor anlar yaşattı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 22:37
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 22:42
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    Süper Lig'de Trabzonspor evinde Antalyaspor'u ağırladı. Dakika 90+5'te bordo-mavili taraftarlar şaşırtıcı bir duruma imza attı.

    "Sahaya girmeyin" anonsu

    Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın maçı bitirdiğini sanan bazı seyirciler sahaya inerken stadın anonsçusu da "Sahaya girmeyin!" şeklinde anonslar yaptı.

    İşte unutulmaz maçın unutulmaz anından o kareler...

    Trabzon da taraftar maç bitmeden sahaya indi #1

    Trabzon da taraftar maç bitmeden sahaya indi #2

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)


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