Trabzon'da taraftar maç bitmeden sahaya indi

2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor olurken maç bitmeden sahaya inen seyirciler futbolculara ve hakemlere zor anlar yaşattı.

Süper Lig'de Trabzonspor evinde Antalyaspor'u ağırladı. Dakika 90+5'te bordo-mavili taraftarlar şaşırtıcı bir duruma imza attı.

"Sahaya girmeyin" anonsu

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın maçı bitirdiğini sanan bazı seyirciler sahaya inerken stadın anonsçusu da "Sahaya girmeyin!" şeklinde anonslar yaptı.

İşte unutulmaz maçın unutulmaz anından o kareler...

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)