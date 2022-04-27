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    Trabzonlu taraftarlardan Eyfel Kulesi için bordo-mavi başvurusu

    Trabzonsporlu taraftarlar, Eyfel Kulesi'nin cumartesi akşamı bordo mavi renklerde yansıtılması için girişimde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 11:37
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    Trabzonlu taraftarlardan Eyfel Kulesi için bordo-mavi başvurusu

    Trabzonsporlu taraftarlar dünyanın dört bir yanında kutlamalara hazırlanıyor.

    Şampiyonluğun ardından Paris'teki Eyfel Kulesi'ne bordo mavi renklerin yansıtılması için başvuru yapıldı.

    Başakşehir maçının ardından organizasyonun gerçekleştirileceği öğrenildi.

    Avni Aker'de dev ekran

    Taraftarlar Trabzonspor Büyükşehir Belediyesi'ne ilginç teklifler yapıyor. Artık millet bahçesi olarak kullanılan eski Avni Aker Stadına dev ekran konulması fikri büyük destek gördü. Belediyenin ayrıca şehrin meydanlarına dev ekranlar kuracağı belirtildi.

    Trabzonlu taraftarlardan Eyfel Kulesi için bordo-mavi başvurusu #1


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