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- Trabzonluların şampiyonluk özlemi devam ediyor
Trabzonluların şampiyonluk özlemi devam ediyor
Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da kupa özlemi 37 yıla çıktı. Bordo-mavililer, son olarak 1983-84 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı
- Haber Merkezi
- 19.07.2020 - 20:58
Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kayserispor'u mağlup eden Başakşehir, sezonu şampiyon olarak tamamladı.
İstanbul ekibi ilk şampiyonluğunu doyasına kutlarken, kupayı turuncu-lacivertlilere kaptıran Trabzonspor'da ise hüzün hakim.
Ligi uzun süre lider götürmesine rağmen Alanyaspor beraberliğiyle inişe geçen bordo-mavililer, adeta ellerindeki şampiyonluğu rakibine verdi.
37 YILA ÇIKTI
Son olarak 1983-84 sezonunda mutlu sona ulaşan Karadeniz ekibinin kupa özlemi 37 yıla çıkmış oldu.
Öte yandan Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumu anlatan bir caps sosyal medyada binlerce kez beğeni aldı.