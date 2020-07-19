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    Trabzonluların şampiyonluk özlemi devam ediyor

    Trabzonluların şampiyonluk özlemi devam ediyor

    Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da kupa özlemi 37 yıla çıktı. Bordo-mavililer, son olarak 1983-84 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2020 - 20:58
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    Trabzonluların şampiyonluk özlemi devam ediyor

    Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kayserispor'u mağlup eden Başakşehir, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

    İstanbul ekibi ilk şampiyonluğunu doyasına kutlarken, kupayı turuncu-lacivertlilere kaptıran Trabzonspor'da ise hüzün hakim.

    Ligi uzun süre lider götürmesine rağmen Alanyaspor beraberliğiyle inişe geçen bordo-mavililer, adeta ellerindeki şampiyonluğu rakibine verdi.

    37 YILA ÇIKTI

    Son olarak 1983-84 sezonunda mutlu sona ulaşan Karadeniz ekibinin kupa özlemi 37 yıla çıkmış oldu.

    Öte yandan Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumu anlatan bir caps sosyal medyada binlerce kez beğeni aldı.

    Trabzonluların şampiyonluk özlemi devam ediyor #1

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