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    Trabzonspor: 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif

    Süper Lig'in başarılı takımlarından Trabzonspor, yaptığı açıklamayla 1 futbolcuda koronavirüse rastlandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2020 - 13:58
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 13:58
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    Trabzonspor: 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif

    Trabzonspor, yapılan testler sonucunda bir futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

    EV İZOLASYONUNA ALINDI

    Bordo-mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde; "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir."

    Testi pozitif çıkan ismin, koronavirüslü bir kişiyle temaslı olduğu için birkaç gündür ev izolasyonunda bulunan Abdulkadir Parmak olduğu tahmin ediliyor.

    Trabzonspor: 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif #1

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