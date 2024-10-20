Trabzonspor 169 gündür yenilmiyor

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Süper Lig'de Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Bu sezon beraberlik serisi de yaşayarak 8 maçta 12 puan elde eden bordo-mavililer, buna karşın uzun süredir mağlup olmuyor. En son geçen sezon 4 Mayıs'ta Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 169 gündür ligde yenilmedi.

Trabzonspor, geçen sezon 35. haftadaki Samsunspor maçının ardından oynadığı 3 maçı da galibiyetle kapattı, bu sezon da 8 hafta sonunda 2 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Bordo-mavili takım, böylelikle söz konusu dönemdeki 11 lig maçında 5 galibiyet, 6 beraberlik alarak yenilgi görmedi.

İÇ SAHADA 191 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Papara Park'ta ise 191 gündür mağlubiyet yaşamıyor.

En son geçen sezon 12 Nisan'da sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, 32. haftada oynanan bu karşılaşmanın ardından sahasında 7 karşılamada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

YENİLGİSİZ GÜNEŞ

Trabzonspor, ligin üçüncü haftasında göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

Bordo-mavililer, Şenol Güneş yönetiminde ligde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik alarak 10 puan kazandı.

İÇ SAHADA GOLCÜ

Trabzonspor, ligde 8 maç sonunda attığı 8 golün 7'sini iç sahada kaydetti.

Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş ve RAMS Başakşehir maçlarında birer, Bellona Kayserispor maçında 2, TÜMOSAN Konyaspor maçında da 3 gol kaydetti.

Karadeniz ekibi, deplasmanda tek golü ise Atakaş Hatayspor maçında attı.