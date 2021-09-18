Euro
10.1402
0.81%
Dolar
8.6468
1.42%
Altın
487.98
1.55%
Borsa
1.419
0.1%
Bitcoin
416.208
1.46%
EXEN Coin
23.84
-2.13%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C
    Trabzonspor 3 puanı Bakasetas'la aldı

    Trabzonspor 3 puanı Bakasetas'la aldı

    Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'yı Bakasetas'ın tek golüyle mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 18:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 1-0'lık skorla kazandı.

    MAÇIN TEK GOLÜ BAKASETAS'TAN

    Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 53. dakikada ceza alanı dışından Bakasetas'ın yaptığı harika vuruşla geldi.

    Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta da en az bir gole katkıda bulunan Anastasios Bakasetas (3 gol ve 4 asist), 2014/15'ten bu yana 6+ maçlık seri yakalayan 3. Trabzonspor oyuncusu oldu. (Alexander Sörloth (2) ve Anthony Nwakaeme).

    Trabzonspor 3 puanı Bakasetas la aldı #1

    1981-82 SEZONUNDAKİ REKOR EGALE EDİLDİ

    Deplasmanda oynadığı son 20 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (11G 9B), 1981-82 arasındaki kulüp rekorunu egale etti. Öte yandan Trabzonspor, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 6 Süper Lig maçının dördünü 5'inden galibiyetle ayrıldı.

    Trabzonspor 3 puanı Bakasetas la aldı #2

    TRABZONSPOR 4. GALİBİYETİNİ ALDI

    Bu sonuçla bu sezon 4 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 13 yapan Trabzonspor, üst sıralardaki yerini korudu. Sadece 1 galibiyeti olan ve geçen hafta Kayserispor'a karşı aldığı 2-0'lık mağlubiyetin sonrasında üst üste 2. yenilgisini alan Kasımpaşa 5 puanda kaldı.

    Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

    Trabzonspor 3 puanı Bakasetas la aldı #3

    Trabzonspor 3 puanı Bakasetas la aldı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir