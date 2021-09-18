Trabzonspor 3 puanı Bakasetas'la aldı

Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'yı Bakasetas'ın tek golüyle mağlup etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 1-0'lık skorla kazandı.

MAÇIN TEK GOLÜ BAKASETAS'TAN

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 53. dakikada ceza alanı dışından Bakasetas'ın yaptığı harika vuruşla geldi.

Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta da en az bir gole katkıda bulunan Anastasios Bakasetas (3 gol ve 4 asist), 2014/15'ten bu yana 6+ maçlık seri yakalayan 3. Trabzonspor oyuncusu oldu. (Alexander Sörloth (2) ve Anthony Nwakaeme).

1981-82 SEZONUNDAKİ REKOR EGALE EDİLDİ

Deplasmanda oynadığı son 20 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (11G 9B), 1981-82 arasındaki kulüp rekorunu egale etti. Öte yandan Trabzonspor, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 6 Süper Lig maçının dördünü 5'inden galibiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR 4. GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla bu sezon 4 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 13 yapan Trabzonspor, üst sıralardaki yerini korudu. Sadece 1 galibiyeti olan ve geçen hafta Kayserispor'a karşı aldığı 2-0'lık mağlubiyetin sonrasında üst üste 2. yenilgisini alan Kasımpaşa 5 puanda kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.