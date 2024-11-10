Trabzonspor, 4 futbolcusunu kadro dışı bıraktı

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Rizespor'a 3-1'lik skorla yenilen Trabzonspor'da işler yolunda gitmiyor.
Ligde oynadığı 11 maç sonunda 12 puan toplayan Şenol Güneş yönetimindeki Karadeniz ekibinde kadro dışı kararı alındı.
Bordo-mavili takım; Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un takımdan ayrı çalışacağını açıkladı.
"TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTIRILMALARINA KARAR VERİLMİŞTİR"
Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in bugün gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok’un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir.
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