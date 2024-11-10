Trabzonspor, 4 futbolcusunu kadro dışı bıraktı

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Süper Lig'de son olarak deplasmanda Rizespor'a 3-1'lik skorla yenilen Trabzonspor'da işler yolunda gitmiyor.

Ligde oynadığı 11 maç sonunda 12 puan toplayan Şenol Güneş yönetimindeki Karadeniz ekibinde kadro dışı kararı alındı.

Bordo-mavili takım; Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un takımdan ayrı çalışacağını açıkladı.

"TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTIRILMALARINA KARAR VERİLMİŞTİR"

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: