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    Trabzonspor 4 maç daha kazanırsa şampiyon

    Trabzonspor 4 maç daha kazanırsa şampiyon

    Süper Lig'de 29 hafta geride kalmak üzere. Lider Trabzonspor kalan 9 maçın 4'ünü kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 21:38
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    Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Göztepe'yi evinde 4-2 mağlup eden Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor'a (1 maçı eksik) 18 puan fark attı.

    Şampiyonluk yarışında rakiplerinden erken kopan bordo-mavililer yoluna doludizgin ilerliyor.

    Trabzonspor 4 maç daha kazanırsa şampiyon #1

    9 MAÇTA 4 GALİBİYET YETERLİ

    Kalan 9 maçın sadece dördünden 3 puan alması yeterli olan Trabzonspor kısa bir süre içerisinde şampiyonluğunu ilan edebilir.

    Rizespor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Karagümrük, Adana Demirspor, Antalyaspor, Hatayspor, Altay ve Başakşehir ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde taraftarlar şampiyonluk türküleri söylemeye şimdiden başlamış durumda.

    Trabzonspor 4 maç daha kazanırsa şampiyon #2

    Trabzonspor 4 maç daha kazanırsa şampiyon #3


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