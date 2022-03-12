Trabzonspor 4 maç daha kazanırsa şampiyon

Trabzonspor 4 maç daha kazanırsa şampiyon

Süper Lig'de 29 hafta geride kalmak üzere. Lider Trabzonspor kalan 9 maçın 4'ünü kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Göztepe'yi evinde 4-2 mağlup eden Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor'a (1 maçı eksik) 18 puan fark attı.

Şampiyonluk yarışında rakiplerinden erken kopan bordo-mavililer yoluna doludizgin ilerliyor.

9 MAÇTA 4 GALİBİYET YETERLİ

Kalan 9 maçın sadece dördünden 3 puan alması yeterli olan Trabzonspor kısa bir süre içerisinde şampiyonluğunu ilan edebilir.

Rizespor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Karagümrük, Adana Demirspor, Antalyaspor, Hatayspor, Altay ve Başakşehir ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde taraftarlar şampiyonluk türküleri söylemeye şimdiden başlamış durumda.