- Haberler
- Futbol Haberleri
- Trabzonspor 4 maç daha kazanırsa şampiyon
Trabzonspor 4 maç daha kazanırsa şampiyon
Süper Lig'de 29 hafta geride kalmak üzere. Lider Trabzonspor kalan 9 maçın 4'ünü kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
- Haber Merkezi
- 12.03.2022 - 21:38
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Göztepe'yi evinde 4-2 mağlup eden Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor'a (1 maçı eksik) 18 puan fark attı.
Şampiyonluk yarışında rakiplerinden erken kopan bordo-mavililer yoluna doludizgin ilerliyor.
9 MAÇTA 4 GALİBİYET YETERLİ
Kalan 9 maçın sadece dördünden 3 puan alması yeterli olan Trabzonspor kısa bir süre içerisinde şampiyonluğunu ilan edebilir.
Rizespor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Karagümrük, Adana Demirspor, Antalyaspor, Hatayspor, Altay ve Başakşehir ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde taraftarlar şampiyonluk türküleri söylemeye şimdiden başlamış durumda.