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- Trabzonspor 9 puan alırsa şampiyon
Trabzonspor 9 puan alırsa şampiyon
Konya'nın Fenerbahçe'ye yenilmesi sonrası takipçisiyle 15 puanlık farkı koruyan Trabzonspor, 8 haftada 9 puan alması halinde şampiyon olacak.
- Haber Merkezi
- 21.03.2022 - 12:45
- Güncelleme : 21.03.2022 - 13:12
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, ikinci sırada yer alan Konyaspor'un Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla teselli buldu.
Konyaspor'un haftayı mağlubiyetle tamamlaması sonrası Trabzonspor, takipçisiyle olan 15 puanlık farkı korudu.
9 PUAN ALIRSA ŞAMPİYON
Ligde son 8 haftaya büyük bir avantajla giren Fırtına, kalan maçlarda 9 puan alması halinde şampiyonluğunu diğer sonuçlara bakmaksızın ilan edecek.
Bordo-mavililer önündeki 3 maçta Beşiktaş, Gaziantep (D) ve Karagümrük'ü yenmesi halinde ligde ipi göğüsleyecek.
KONYA KAYBEDERSE ŞAMPİYONLUK ERKENE ÇEKİLEBİLİR
İkinci sırada bulunan Konyaspor bu süreçte puan kaybederse şampiyonluk daha da erken gelebilecek.