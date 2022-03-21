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    Trabzonspor 9 puan alırsa şampiyon

    Trabzonspor 9 puan alırsa şampiyon

    Konya'nın Fenerbahçe'ye yenilmesi sonrası takipçisiyle 15 puanlık farkı koruyan Trabzonspor, 8 haftada 9 puan alması halinde şampiyon olacak.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 13:12
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    Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, ikinci sırada yer alan Konyaspor'un Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla teselli buldu.

    Konyaspor'un haftayı mağlubiyetle tamamlaması sonrası Trabzonspor, takipçisiyle olan 15 puanlık farkı korudu.

    Trabzonspor 9 puan alırsa şampiyon #1

    9 PUAN ALIRSA ŞAMPİYON

    Ligde son 8 haftaya büyük bir avantajla giren Fırtına, kalan maçlarda 9 puan alması halinde şampiyonluğunu diğer sonuçlara bakmaksızın ilan edecek.

    Bordo-mavililer önündeki 3 maçta Beşiktaş, Gaziantep (D) ve Karagümrük'ü yenmesi halinde ligde ipi göğüsleyecek.

    Trabzonspor 9 puan alırsa şampiyon #2

    KONYA KAYBEDERSE ŞAMPİYONLUK ERKENE ÇEKİLEBİLİR

    İkinci sırada bulunan Konyaspor bu süreçte puan kaybederse şampiyonluk daha da erken gelebilecek.


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