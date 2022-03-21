Trabzonspor 9 puan alırsa şampiyon

Konya'nın Fenerbahçe'ye yenilmesi sonrası takipçisiyle 15 puanlık farkı koruyan Trabzonspor, 8 haftada 9 puan alması halinde şampiyon olacak.

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, ikinci sırada yer alan Konyaspor'un Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla teselli buldu.

Konyaspor'un haftayı mağlubiyetle tamamlaması sonrası Trabzonspor, takipçisiyle olan 15 puanlık farkı korudu.





9 PUAN ALIRSA ŞAMPİYON

Ligde son 8 haftaya büyük bir avantajla giren Fırtına, kalan maçlarda 9 puan alması halinde şampiyonluğunu diğer sonuçlara bakmaksızın ilan edecek.

Bordo-mavililer önündeki 3 maçta Beşiktaş, Gaziantep (D) ve Karagümrük'ü yenmesi halinde ligde ipi göğüsleyecek.





KONYA KAYBEDERSE ŞAMPİYONLUK ERKENE ÇEKİLEBİLİR

İkinci sırada bulunan Konyaspor bu süreçte puan kaybederse şampiyonluk daha da erken gelebilecek.