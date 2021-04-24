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    Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'a ceza verdiğini açıkladı

    Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını ve 125 bin TL ceza verildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 15:02
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 15:11
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    Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'a ceza verdiğini açıkladı

    Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak krizi yaşanıyor. Dün yaptığımız haberde Parmak'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştık.

    Bugün bordo-mavili kulüpten konuyla alakalı yazılı açıklama yapıldı.

    SÜRESİZ KADRO DIŞI VE 125 BİN TL CEZA

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Abdülkadir Parmak’ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

    Trabzonspor, Abdülkadir Parmak a ceza verdiğini açıkladı #1

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