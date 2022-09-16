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    Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve 3 futbolcuyla sözleşme yenilendi

    Trabzonspor, Abdullah Avcı başta olmak üzere Uğurcan Çakır, Taha Tepe ve Serkan Asan'ın sözleşmelerinin uzatıldığını açıkladı. Milli kaleci Uğurcan Çakır'a büyük oranda zam yapılması dikkat çekti.
    • 16.09.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 13:50
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    Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve 3 futbolcuyla sözleşme yenilendi

    Trabzonspor, Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır, Serkan Asan ve Taha Tepe ile sözleşme yenilendiğini KAP'a duyurdu.

    Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesi 3 yıllık uzatılırken kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki mevcut sözleşmenin 2022-23 futbol sezonuna ait mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

    Buna göre; Sayın Avcı'ya, 2022-23 futbol sezonunda 25.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. 2023/2024 ve 2024/2025 futbol sezonlarında, bir önceki sezon ödenen garanti ücretin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak, ''bir önceki yılın aynı ayına göre değişim tablosunda" yer alan Temmuz ayı oranları dikkate alınarak bulunacak (TÜFE+ÜFE)/2 oranında arttırılacaktır, ancak, her halükarda bu artış oranı %50'den fazla olmayacaktır." denildi.

    Trabzonspor da Abdullah Avcı ve 3 futbolcuyla sözleşme yenilendi #1

    Uğurcan Çakır'a zam

    Öte yandan Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile 2027'ye kadar sözleşme yenilediğini de KAP'a bildirdi. Eski sözleşmesinde 9 milyon TL kazanan Uğurcan, yeni sözleşmeyle birlikte 20 milyon TL alacak.

    Trabzonspor da Abdullah Avcı ve 3 futbolcuyla sözleşme yenilendi #2

    Serkan Asan ve Taha Tepe ile de uzatıldı

    Trabzonspor, genç oyuncuları Serkan Asan ve Muhammet Taha Tepe ile de sözleşme yeniledi.

    Serkan ile 2026'ya kadar 4.5 milyon TL maaş ile; Taha Tepe ile 2027'ye kadar 3.5 milyon TL maaş ile anlaşma sağlandı.


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