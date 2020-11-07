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    Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaştı

    Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaştı

    Eddie Newton ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, daha önce Başakşehir ve Beşiktaş takımlarını çalıştıran Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı.
    • AA
    • 07.11.2020 - 18:15
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 18:30
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    Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile anlaştı.

    3 YILLIK ANLAŞMA

    Anadolu Ajansı'nın haberine göre; bordo-mavili kulübün bir süredir Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.

    Her konuda anlaşmaya varılan Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

    Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaştı #1

    AVCI'NIN EKİBİ

    Avcı'nın ekibinin şu isimlerden oluşması bekleniyor:
    Orhan Ak - Yardımcı Antrenör
    Egemen Korkmaz - Yardımcı Antrenör
    Yaşar Çevikel - Psikolojik Performans Antrenörü
    Caner Erol - Maç ve Performans Analizi
    Özerk Tufan - Fizik Performans Antrenörü
    Haluk Güngör - Kaleci Antrenörü

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