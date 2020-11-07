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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaştı

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaştı

Eddie Newton ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, daha önce Başakşehir ve Beşiktaş takımlarını çalıştıran Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı.