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- Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaştı
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaştı
Eddie Newton ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, daha önce Başakşehir ve Beşiktaş takımlarını çalıştıran Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı.
- AA
- 07.11.2020 - 18:15
- Güncelleme : 07.11.2020 - 18:30
Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile anlaştı.
3 YILLIK ANLAŞMA
Anadolu Ajansı'nın haberine göre; bordo-mavili kulübün bir süredir Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.
Her konuda anlaşmaya varılan Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
AVCI'NIN EKİBİ
Avcı'nın ekibinin şu isimlerden oluşması bekleniyor:
Orhan Ak - Yardımcı Antrenör
Egemen Korkmaz - Yardımcı Antrenör
Yaşar Çevikel - Psikolojik Performans Antrenörü
Caner Erol - Maç ve Performans Analizi
Özerk Tufan - Fizik Performans Antrenörü
Haluk Güngör - Kaleci Antrenörü