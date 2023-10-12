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Trabzonspor Kulübü, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın ayrılığı sonrası boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirdiğini açıkladı.

Boş sözleşme detayı

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladık



Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır.



Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1’i Lig ve 2’si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır.



Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’ya hayırlı olmasını temenni ederiz.