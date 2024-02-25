Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında tek golle güldü

Süper Lig’in 27. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile Hikmet Karaman’ın ekibi Adana Demirspor, hakem Burak Şeker’in düdük çaldığı maçta Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Trabzonspor, ilk yarıda bulduğu tek golle rakibi Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başararak çıkışını sürdürdü.
Galibiyet golü Trezeguet'den geldi
Karadeniz ekibinin galibiyet golü 21. dakikada Trezeguet'den geldi. Adana Demirspor'da Jose Rodriguez 90+4'te kırmızı kart gördü.
Trabzonspor, art arda 3. kez kazandı
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 46'ya yükseltirken, ligdeki son 17 maçında sadece 1 galibiyet alan Adana Demirspor 32 puanda kaldı.
Adana Demirspor, Karagümrük'ü konuk edecek
Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, Adana Demirspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
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