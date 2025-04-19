Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında tek golle güldü

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Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor.

Ligin 32. hafta mücadelesinde Mustafa Alper Avcı’nın çalıştırdığı Adana Demirspor ile Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, hakem Buğra Taşkınsoy’un düdük çaldığı maçta Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Kritik müsabaka, konuk takım Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

GALİBİYET GOLÜ BANZA'DAN

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü, 45. dakikada kafayla Simon Banza attı. Banza, bu golle birlikte Süper Lig'de 18 gole ulaştı.

FOLCARELLI, SAKATLIK GEÇİRDİ

Konuk ekip Trabzonspor'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Tim Jabol Folcarelli, sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Trabzonspor'da sakatlanan Folcarelli yerine 34. dakikada Ozan Tufan oyuna dahil oldu.

FATİH TEKKE, LİGDEKİ ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ligde çıktığı beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etti.

TRABZONSPOR, 42 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini elde eden Trabzonspor, ligde 42 puana yükseldi. Ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Adana Demirspor, -2 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavili ekip, hafta arasında ise perşembe günü Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Adana Demirspor, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek.