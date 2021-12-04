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    Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor, 15. hafta maçında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Peki Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2021 - 10:43
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    Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor.

    Bu kapsamda Süper Lig'de 36 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, ligin 15. hafta maçında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

    En yakın rakipleri Hatayspor ile Konyaspor 'un 10 puan önünde yer alan Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, evinde kazanıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyor.

    Son 3 maçından 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Vincenzo Montella yönetimindeki Mavi Şimşekler ise zorlu deplasmanda kazanıp formda rakibine ilk mağlubiyetini tattırmayı hedefliyor.

    Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise Trabzonspor - Adana Demirspor maçının tarih, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalalr yapıyor.

    Peki Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'ler...

    TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Trabzonspor-Adana Demirspor maçı, 4 Aralık 2021 Cumartesi günü 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak

    Medical Park Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadeleyi, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

    Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Peres, Siopis, Hamsik, Bakasetas (Berat), Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

    Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Akintola, Yunus, Vargas, Assombalonga

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