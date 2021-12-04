Haberler

Futbol Haberleri

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor, 15. hafta maçında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Peki Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler.