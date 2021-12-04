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- Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 04.12.2021 - 10:43
Spor Toto Süper Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor.
Bu kapsamda Süper Lig'de 36 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, ligin 15. hafta maçında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
En yakın rakipleri Hatayspor ile Konyaspor 'un 10 puan önünde yer alan Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, evinde kazanıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyor.
Son 3 maçından 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Vincenzo Montella yönetimindeki Mavi Şimşekler ise zorlu deplasmanda kazanıp formda rakibine ilk mağlubiyetini tattırmayı hedefliyor.
Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise Trabzonspor - Adana Demirspor maçının tarih, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalalr yapıyor.
Peki Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'ler...
TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Adana Demirspor maçı, 4 Aralık 2021 Cumartesi günü 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadeleyi, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Peres, Siopis, Hamsik, Bakasetas (Berat), Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Akintola, Yunus, Vargas, Assombalonga