Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

AA & Ensonhaber
Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 19 Nisan Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, kuvvet ve taktik çalışması ile sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Bordo-mavililer, yarın yapacakları çalışmayla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış