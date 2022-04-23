Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti

Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Maçın 4. dakikasında penaltı kazanan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün vuruşunu kaleci Muric çıkardı ancak bu pozisyon VAR'ın uyarısıyla tekrarlandı.

Bu sefer topun başına Bruno Peres geldi ve topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın 12. dakikasında sahneye bu kez Cornelius çıktı. Danimarkalı oyuncu attığı kafa golüyle farkı ikiye çıkardı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, devre arasına 2-0 önde gitti.

Trabzon 3 golle kazandı

İkinci yarıda da iki takım rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti. Mücadelenin 61. dakikasında Djaniny, topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0'a getirdi.

75. dakikada Adana Demirspor'da Vargas, nefis bir frikik golü kaydetti ve farkı 2'ye indirmeyi başardı.

90+3. dakikada Remy, kazanılan penaltıyı gole çeviremedi ve maç Trabzonspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Trabzon'a 1 puan yetiyor

Bu skorla bordo-mavililer, puanını 76'ya yükseltti. Trabzonspor, 1 puan daha alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.