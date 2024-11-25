Trabzonspor, Adana Demirspor'u farklı geçti

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Süper Lig’de 2024-2025 sezonun heyecanı sürüyor.

Ligin 13. hafta mücadelesinde Şenol Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor ile Serkan Damla yönetimindeki Adana Demirspor, hakem Mehmet Türkmen'in düdük çaldığı maçta Akyazı Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Trabzonspor, haftanın kapanış maçında rakibi Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

TRABZONSPOR, İLK YARIYI 1-0 ÖNDE BİTİRDİ

Mücadelenin henüz 3. dakikasında Muhammed Cham sol ayağıyla yaptığı başarılı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi ve Trabzonspor formasıyla ilk golüne imza attı.

42. dakikada Yusuf Sarı'nın volesinde Uğurcan Çakır etkili bir kurtarış yaptı ve gole izin vermedi.

İlk devre böylece 1-0 Trabzonspor üstünlüğüyle sonuçlandı.

TRABZON KAZANDI, CHAM MAÇA DAMGASINI VURDU

İkinci yarıya hızlı başlayan bordo-mavili ekip Banza'nın 50. ve 54. dakikalarda bulduğu gollerle farkı üçe çıkardı. İki golün de asisti Cham'dan geldi.

78. ve 84. dakikalarda tekrar sahneye çıkan Cham bulduğu iki golle yıldızlaştı ve hat-trick'e imza attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

ADANA DEMİRSPOR, 2 PUANDA KALDI

Bordo-mavililer bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Adana ekibi 2 puanda kaldı.

Trabzonspor bir sonraki haftada Alanyaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Konyaspor ile karşılaşacak.