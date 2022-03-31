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    Trabzonspor Akyazı'da 387 gündür yenilmiyor

    Trabzonspor Akyazı'da 387 gündür yenilmiyor

    Bu sezonki 2 yenilgisini de deplasmanda yaşayan ve Rizespor ile Antalyaspor’a kaybeden Trabzonspor, Akyazı’yı rakipleri için adeta cehenneme çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 09:00
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    Üst üste 22 haftadır ligde liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Trabzonspor , hem iç saha (37) hem de dışarıda (33) en çok puan toplayan takım...

    Bu sezonki 2 yenilgisini de deplasmanda yaşayan ve Rizespor ile Antalyaspor’a kaybeden Fırtına, Akyazı’yı rakipleri için adeta cehenneme çevirdi.

    Öyle ki Karadeniz ekibi, Akyazı'da 8 Mart 2021’deki Alanyaspor maçından bu yana yenilmiyor.

    Trabzonspor Akyazı da 387 gündür yenilmiyor #1

    387 GÜNLÜK SERİ

    Geçen sezondan itibaren evinde çıktığı son 21 lig maçında da mağlup olmayan Trabzonspor, bu periyotta 15 galibiyet aldı, 6 kez rakipleriyle berabere kaldı.

    Bordo-Mavililer, pazar günü Beşiktaş’ı da taraftarının önünde devirip, 387 günlük müthiş seriyi geliştirmek amacında.

    Trabzonspor Akyazı da 387 gündür yenilmiyor #2


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