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- Trabzonspor Akyazı'da 387 gündür yenilmiyor
Trabzonspor Akyazı'da 387 gündür yenilmiyor
Bu sezonki 2 yenilgisini de deplasmanda yaşayan ve Rizespor ile Antalyaspor’a kaybeden Trabzonspor, Akyazı’yı rakipleri için adeta cehenneme çevirdi.
- Haber Merkezi
- 31.03.2022 - 08:50
- Güncelleme : 31.03.2022 - 09:00
Üst üste 22 haftadır ligde liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Trabzonspor , hem iç saha (37) hem de dışarıda (33) en çok puan toplayan takım...
Bu sezonki 2 yenilgisini de deplasmanda yaşayan ve Rizespor ile Antalyaspor’a kaybeden Fırtına, Akyazı’yı rakipleri için adeta cehenneme çevirdi.
Öyle ki Karadeniz ekibi, Akyazı'da 8 Mart 2021’deki Alanyaspor maçından bu yana yenilmiyor.
387 GÜNLÜK SERİ
Geçen sezondan itibaren evinde çıktığı son 21 lig maçında da mağlup olmayan Trabzonspor, bu periyotta 15 galibiyet aldı, 6 kez rakipleriyle berabere kaldı.
Bordo-Mavililer, pazar günü Beşiktaş’ı da taraftarının önünde devirip, 387 günlük müthiş seriyi geliştirmek amacında.