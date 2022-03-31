Trabzonspor Akyazı'da 387 gündür yenilmiyor

Bu sezonki 2 yenilgisini de deplasmanda yaşayan ve Rizespor ile Antalyaspor’a kaybeden Trabzonspor, Akyazı’yı rakipleri için adeta cehenneme çevirdi.

Üst üste 22 haftadır ligde liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Trabzonspor , hem iç saha (37) hem de dışarıda (33) en çok puan toplayan takım...

Bu sezonki 2 yenilgisini de deplasmanda yaşayan ve Rizespor ile Antalyaspor’a kaybeden Fırtına, Akyazı’yı rakipleri için adeta cehenneme çevirdi.

Öyle ki Karadeniz ekibi, Akyazı'da 8 Mart 2021’deki Alanyaspor maçından bu yana yenilmiyor.

387 GÜNLÜK SERİ

Geçen sezondan itibaren evinde çıktığı son 21 lig maçında da mağlup olmayan Trabzonspor, bu periyotta 15 galibiyet aldı, 6 kez rakipleriyle berabere kaldı.

Bordo-Mavililer, pazar günü Beşiktaş’ı da taraftarının önünde devirip, 387 günlük müthiş seriyi geliştirmek amacında.