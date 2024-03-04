Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında takıldı Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla bordo-mavililerin ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi son buldu.

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Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor ile Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çaldığı maçta Alanya Oba Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Alanyaspor oldu.

Karşılaşmada Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri; 8 ve 38. dakikada Oğuz Aydın ile 73. dakikada Efecan Karaca attı. Trabzonspor'un tek golü 90+5'te Nicolas Pepe'ten geldi.

Trabzonspor'dan büyük hata

Bu maçta ise çok ilginç bir gol atıldı. Karşılaşmanın 38. dakikasında Trabzonspor ceza sahasında kazanılan serbest vuruşta Uğurcan topu pasla kullandı.

Uğurcan, serbest vuruşta ceza sahasındaki Denswil'e pas verdi. Denswil bu anda topun kendisine geldiğini fark etmedi ve araya giren Oğuz Aydın, Alanyaspor'un karşılaşmadaki ikinci golünü attı.

Alanya'nın 3. golünde ofsayt sistemi devrede

Alanyaspor, 73. dakikada Efecan Karaca ile üçüncü golü buldu. Hakem Volkan Bayarslan, Efecan Karaca'dan önce topla oynayan Ahmed Hassan'ın ofsaytta olduğunu işaret etti ve gol geçerli sayılmadı.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nden gelen uyarı sonrası Alanyaspor'un üçüncü golü verildi.

Trabzonspor'un serisi son buldu

Bu sonucun ardından Trabzonspor'un ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Alanyaspor ise ligde 6 maç aradan sonra 3 puana uzandı.

Trabzonspor, 46 puanda kaldı. Alanyaspor, 33 puana yükseldi.

Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, Sivasspor deplasmanına gidecek.