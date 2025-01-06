Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
AA & Ensonhaber

Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında 8 Ocak Çarşamba günü sahasında karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından aerobik koşu çalışması gerçekleştirdi.

Dar alanda oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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Emre Çalışkan
Editor