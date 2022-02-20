Trabzonspor, Alanyaspor'u rahat geçti

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 gibi net bir skorla geçerek liderliğini pekiştirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.

Alanyaspor Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.





GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 5. ve 26. dakikalarda Anthony Nwakaeme, 36. dakikada Andreas Cornelius ile 39. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti.





PENALTI KAÇTI

Alanyaspor, 67. dakikada Eduardo Wilson ile kullanılan penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 63'e yükselterek liderliğini sürdürdü. 7 maç aradan sonra mağlubiyet yaşayan Aytemiz Alanyaspor ise 40 puanla 7. sırada yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Aytemiz Alanyaspor ise İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.



