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    Trabzonspor, Alanyaspor'u rahat geçti

    Trabzonspor, Alanyaspor'u rahat geçti

    Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 gibi net bir skorla geçerek liderliğini pekiştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 17:54
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    Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.

    Alanyaspor Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Trabzonspor, Alanyaspor u rahat geçti #1

    GOLLER İLK YARIDA GELDİ

    Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 5. ve 26. dakikalarda Anthony Nwakaeme, 36. dakikada Andreas Cornelius ile 39. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti.

    Trabzonspor, Alanyaspor u rahat geçti #2

    PENALTI KAÇTI

    Alanyaspor, 67. dakikada Eduardo Wilson ile kullanılan penaltıdan yararlanamadı.

    Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 63'e yükselterek liderliğini sürdürdü. 7 maç aradan sonra mağlubiyet yaşayan Aytemiz Alanyaspor ise 40 puanla 7. sırada yer aldı.

    Trabzonspor, gelecek hafta Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Aytemiz Alanyaspor ise İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

    Trabzonspor, Alanyaspor u rahat geçti #3


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