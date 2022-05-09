Petrol
105.06
-6.52%
Euro
15.93
-0.04%
Dolar
15.09
0.02%
Altın
899.52
0.03%
Borsa
2466
0.28%
Bitcoin
480.545
-7.98%
BTXN Coin
14.17
-7.02%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C
    Trabzonspor - Altay maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak

    Trabzonspor - Altay maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak

    Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Altay arasındaki karşılaşma, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'ndaki koşullar nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
    • 09.05.2022 - 23:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak müsabakaların programını açıkladı.

    Buna göre 15 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor - Altay maçının da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı duyuruldu.

    Trabzon'da stat, oynanamaz hale getirildi

    İHA'nın haberine göre; Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'ndaki son maçta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da taraftarları sahaya zarar vermesi nedeniyle Altay maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’na taşındı.

    Trabzonspor - Altay maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak #1

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

    Kupa töreni Trabzon'da

    Öte yandan bordo-mavililer, Altay maçı öncesi 14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadı’nda kupa töreni düzenleyecek.

    Trabzonspor - Altay maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak #2

    Spor Toto Süper Lig’in 37. hafta programı şu şekilde:

    14 Mayıs Cumartesi

    19.00 Kayserispor - Yeni Malatyaspor

    15 Mayıs Pazar

    16.00 Göztepe - Beşiktaş
    16.00 Trabzonspor - Altay
    19.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK
    19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor
    19.00 GZT Giresunspor - Medipol Başakşehir
    19.00 Konyaspor - Hatayspor
    19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

    16 Mayıs Pazartesi

    20.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor
    20.00 Galatasaray - Adana Demirspor


    İlginizi Çekebilir

    Kraliçe II. Elizabeth İngiltere Parlamentosu'nun açılış törenine katılmayacak
    Dünya

    Kraliçe II. Elizabeth İngiltere Parlamentosu'nun açılış törenine katılmayacak

    Antalya'daki ehliyetsiz ve alkolsüz sürücü tutuklandı
    3. Sayfa

    Antalya'daki ehliyetsiz ve alkolsüz sürücü tutuklandı

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Görüş Bildir