- Haberler
- Futbol Haberleri
- Trabzonspor - Altay maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak
Trabzonspor - Altay maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak
- 09.05.2022 - 23:36
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak müsabakaların programını açıkladı.
Buna göre 15 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor - Altay maçının da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı duyuruldu.
Trabzon'da stat, oynanamaz hale getirildi
İHA'nın haberine göre; Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'ndaki son maçta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da taraftarları sahaya zarar vermesi nedeniyle Altay maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’na taşındı.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)
Kupa töreni Trabzon'da
Öte yandan bordo-mavililer, Altay maçı öncesi 14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadı’nda kupa töreni düzenleyecek.
Spor Toto Süper Lig’in 37. hafta programı şu şekilde:
14 Mayıs Cumartesi
19.00 Kayserispor - Yeni Malatyaspor
15 Mayıs Pazar
16.00 Göztepe - Beşiktaş
16.00 Trabzonspor - Altay
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK
19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor
19.00 GZT Giresunspor - Medipol Başakşehir
19.00 Konyaspor - Hatayspor
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
16 Mayıs Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor
20.00 Galatasaray - Adana Demirspor