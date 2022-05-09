Trabzonspor - Altay maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Altay arasındaki karşılaşma, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'ndaki koşullar nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak müsabakaların programını açıkladı.

Buna göre 15 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor - Altay maçının da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı duyuruldu.

Trabzon'da stat, oynanamaz hale getirildi

İHA'nın haberine göre; Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'ndaki son maçta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da taraftarları sahaya zarar vermesi nedeniyle Altay maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’na taşındı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

Kupa töreni Trabzon'da

Öte yandan bordo-mavililer, Altay maçı öncesi 14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadı’nda kupa töreni düzenleyecek.

Spor Toto Süper Lig’in 37. hafta programı şu şekilde:

14 Mayıs Cumartesi

19.00 Kayserispor - Yeni Malatyaspor

15 Mayıs Pazar

16.00 Göztepe - Beşiktaş

16.00 Trabzonspor - Altay

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK

19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor

19.00 GZT Giresunspor - Medipol Başakşehir

19.00 Konyaspor - Hatayspor

19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

16 Mayıs Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor

20.00 Galatasaray - Adana Demirspor