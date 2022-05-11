Trabzonspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

Trabzonspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında Altay ile karşılaşacak. Peki Trabzonspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 37. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 37. hafta maçında İzmir temsilcisi Altay ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Lig'e bu sezon damgasını vuran teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavili ekip, yeni rekorlar için sahaya çıkacak.

Yenilmezlik serisini devam ettirmek isteyen Karadeniz temsilcisi, ligde kalan maçlarını kazanırsa tarihinin en uzun liderlik serisini elde etmiş olacak.

Bordo mavili taraftarlar ise Trabzonspor - Altay maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Öte yandan Trabzonspor - Altay maçı biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığı da merak ediliyor.

Peki Trabzonspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Altay maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar? İşte karşılaşmanın detayları...

Trabzonspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Altay maçı, 15 Mayıs 2022 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Futbolseverler, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak bu zorlu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Ayrıca bordo-mavililer, Altay maçı öncesi 14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadı'nda kupa töreni düzenleyecek.

Trabzonspor - Altay maçı bilet fiyatları açıklandı mı?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor - Altay maç biletlerinin 12 Mayıs 2022 Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.